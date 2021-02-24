Son Dakika | Şili'de Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 3 milyonu geçti
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Son Dakika | Şili'de Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 3 milyonu geçti

24.02.2021 04:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 04:10
Son Dakika | Şili'de Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 3 milyonu geçti

Bir son dakika haberine göre BUENOS Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulananların sayısının 3 milyonu aştığını duyurdu.

BUENOS Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulananların sayısının 3 milyonu aştığını duyurdu.

Şili basınında çıkan habere göre, Bakan Paris, Şili'de aşılama kampanyasının başladığı 3 Şubat'tan bu yana 3 milyon 37 bin 63 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Son 24 saatte 87 bin 264 kişinin aşılandığını belirten Paris, bugüne kadar aşı uygulanan kişilerin yüzde 50'den fazlasını 65 yaş üstü kişilerin oluşturduğunu belirtti.

Paris, aşı uygulanan 65 yaş üstü kişi sayısının 1 milyon 805 bin 930 olduğuna dikkati çekerek, risk grubuna giren yaşlıların aşılanmasının başlıca hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Bir aydan kısa bir sürede nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını aşılayan Şili, Latin Amerika'da en başarılı aşı kampanyasını yürüten ülke olarak öne çıkıyor.

"Our World In Data" sitesinin 22 Şubat'ta yayınladığı verilere göre, nüfusu 19 milyonu aşan Şili, dünyada, her 100 kişi başına en fazla Kovid-19 aşısı uygulayan 6. ülke konumunda bulunuyordu.

Salgının başlangıcından bu yana ülkede 20 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 800 binden fazla kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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