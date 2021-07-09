Son Dakika | Serik Belediyespor Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı renklerine bağladı
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Son Dakika | Serik Belediyespor Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı renklerine bağladı

Son Dakika | Serik Belediyespor Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Son dakika haberi... TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı transfer etti.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı transfer etti.

Serik Belediyesi'nde düzenlenen törende, sağ kanat ve forvet oyuncusu Burak Göksel ile defans oyuncusu Ferdi Konak, kendilerini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Göksel, geçen sezon Kahramanmaraşspor'da, Konak ise Edirne Belediyesi Edirnespor'da forma giymişti.

Törene, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Son Dakika | Serik Belediyespor Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı renklerine bağladı
Son Dakika | Serik Belediyespor Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı renklerine bağladı
Son Dakika | Serik Belediyespor Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı renklerine bağladı
Son Dakika | Serik Belediyespor Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı renklerine bağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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