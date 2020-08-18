Son Dakika: Serhat Dövenci: "Önümüzdeki hafta sonuna kadar iç transferi bitireceğiz" Bir son dakika haberine göre TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi İdman Yurdu (TİY) Spor Kulübü'nün yeni Başkanı Serhat Servet Dövenci, transfer için kolları sıvadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi İdman Yurdu (TİY) Spor Kulübü'nün yeni Başkanı Serhat Servet Dövenci, transfer için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda başkan seçilen Dövenci, ilk olarak tecrübeli teknik direktör Ergün Penbe ile yeniden sözleşme imzaladı.

İyi bir takım kuracaklarını belirten TİY Başkanı Serhat Servet Dövenci, iç transfer konusunda çalışmalarının devam ettiğini, Ağustos ayının sonuna kadar iç transferi tamamlayacaklarını kaydetti.

Teknik direktör Ergün Penbe'nin talebi doğrultusunda ve bütçelerine uygun futbolcu ile takımını güçlendireceğini ifade eden Dövenci, "İyi bir takım oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Geçen sene takımımızı çalıştıran ve taraftarımızın adeta sevgilisi olan Ergün Penbe hocamızla yeniden anlaşma yaptık. Ergün hocamıza teşekkür ederiz. Şuan iç transferi üzerinde yoğunlaştık. Transfer komitesinde bulunan arkadaşlarımız Ergün Hocamızın talepleri doğrultusunda hareket ediyor. Bu yıl iyi ve kaliteli bir takım göreceğiz" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür eden Dövenci, Bozdoğan'ın her konuda yanlarında olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA