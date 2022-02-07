Son Dakika: Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sabah 08.00'de sona erecek

BOTAŞ, 20 Ocak tarihinde İran'ın Türkiye'ye gaz akışını 10 günlüğüne keseceğini duyurmuştu. Bu çerçevede bazı önlemler alınmış ve sanayiye yönelik gaz akışı sınırlandırılmıştı. Sanayiye yüzde 40 oranında kesinti yapılırken, mesken gruplarına yönelik herhangi bir kesinti uygulanmamıştı. BOTAŞ, bugün yaptığı açıklamayla kesintinin yarın sabah sona ereceğini duyurdu.

KESİNTİ 08.00 İTİBARIYLA SONA ERECEK

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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