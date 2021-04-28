Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
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Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı

Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid sahasında Chelsea'yi konuk etti.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid sahasında Chelsea'yi konuk etti. 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçın rövanşı 5 Mayıs'ta oynanacak.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 14. dakikada Chelsea'den geldi. Rüdiger'in asistinde Pulisic topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Beraberlik golü ise çok gecikmedi. 29. dakikada Karim Benzema, Militao'nun indirdiği topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci devrede daha savunmacı oynayan takımlar, yoğun yağışın da etkisiyle skor dengesini bozamadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rövanş maçı ise 5 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı
Son dakika! Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçın kazananı çıkmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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