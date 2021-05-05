Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak

Son dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınması yönünde karar verdi. Finalist takımların her biri için 4 bin adet bilet ayrılacak.