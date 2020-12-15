Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

15.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:50

Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin sözleşmeli personel için yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihleri 1-7 Aralık tarihleri arasında yapmıştı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin sonuçların açıklandığını duyurdu.

Aygün konu hakkında şunları söyledi:

"1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

İşte Aygün'ün yaptığı o paylaşım:

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
Haber Yorumları (8)
TK: Kamuya eleman alınınca nedense devlete fırsatçı deniliyor almayınca da niye alım yok diye veryansın ediliyor. Hepimiz bu memleketin ekmeğini yiyoruz. Özel sektörde de Kamu''da da hepimizin rızkını hüda veriyor. Yarabbi nankör insanları sen görüyorsun
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ATARABASI OSMAN: hes kodu isteniyomu abi
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ASD: Memur sayısı aldı başını gidiyor. Fazla memurların işine son verilmesi gerekirken daha fazla yatacak personel (taraftar) istihdam etme derdindeler.
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