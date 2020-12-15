Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin sözleşmeli personel için yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihleri 1-7 Aralık tarihleri arasında yapmıştı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ÖSYM Başkanı Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin sonuçların açıklandığını duyurdu.
Aygün konu hakkında şunları söyledi:
"1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."
İşte Aygün'ün yaptığı o paylaşım: