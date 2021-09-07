Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz

Son dakika: Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Koca, yerli aşı da 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon doz aşı olduğunu söyleyen Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı.

"SERİ ÜRETİME 1,5-2 AY İÇİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları hakkında "Seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

"ETKİNLİK ORANI 3-4 HAFTA İÇİNDE ÇIKMIŞ OLUR"

Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili de konuşan Koca, "Rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız." dedi.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Aşı, faz 3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara uygulanıyor. Yerli aşı "TURKOVAC"ta faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi. Bu kapsamda, başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve yurt dışındaki 40 bini aşkın gönüllünün yerli aşının faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.