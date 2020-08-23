Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Son dakika: Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz bulmasının ardından önemli bir hamle daha geldi. Rusya ile S-400'lerin sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını duyurdu. MALİ MODEL GÖRÜŞÜLÜYOR Ancakşirket Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi. Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, "Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz" dedi. DEMİR DE HAZİRAN AYINDA DUYURMUŞTU Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.