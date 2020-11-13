Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi
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Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi

13.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:24

Son dakika: Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonucunda, şirkete 196 milyon 708 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

CEZA RAKABET KONUNUNU İHLALDEN VERİLDİ

Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.

Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi
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