Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması üzerine kullanıcılara 8 Şubat'a kadar onaylamaları gereken bir sözleşme sunuldu. Bilgilerinin paylaşılmasını istemeyen kimi kullanıcılar ise farklı iletişim uygulamalarına yöneldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gündemi meşgul eden konu sonrasında Rekabet Kurulu devreye girdi. Facebook ve WhatsApp'a soruşturma başlatan Kurul, veri paylaşılması zorunluluğunun durdurulduğunu açıkladı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacakları belirtilmiştir.

"GÜNCELLEME, VERİLERİN FACEBOOK TARAFINDAN KULLANILMASINI İÇERMEKTEDİR"

Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir. Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."