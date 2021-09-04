Son Dakika: Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu resmen kadrosuna kattı
Son dakika: Galatasaray'ın yolları ayırdığı Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla resmen sözleşme imzaladı. Kolombiyalı golcü, 2 sene giydiği sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıkarken 20 gol atma başarısı gösterdi.
Galatasaray'ın uzun süren uğraşlar sonunda yolları ayırdığı Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu. Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Kolombiyalı golcü, İspanyol ekibi Rayo Valleco'nun yolunu tuttu.
TRANSFERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
İspanyol ekibi transferi sosyal medyadan duyururken, "Rayo Vallecano'nun yeni oyuncusu. Vallecas'a hoş geldin" ifadelerine yer verdi.