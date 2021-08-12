Son Dakika: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek

Son dakika: Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3 milyon euro karşılığında satın alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli futbolcuyu renklerine kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun bonservisi için Leicester City'e 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

SÖZLEŞMESİ 3+1 YILLIK

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3 milyon euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzereüç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.