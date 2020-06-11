Son dakika politika: İzol'den İYİ Parti'ye Ayasofya Cami göndermesi: "Şov yapmayın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika politika: İzol'den İYİ Parti'ye Ayasofya Cami göndermesi: "Şov yapmayın"

Son dakika haberleri: Devletin Derin Aklı kitabının yazarı Ramazan İzol, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması konusunda İYİ Parti'nin Meclis'e verdiği genelgeyle şov yapmaya çalıştığını söyledi.

Son dakika politika: İzol'den İYİ Parti'ye Ayasofya Cami göndermesi:
11.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:25

Devletin Derin Aklı kitabının yazarı Ramazan İzol, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması konusunda İYİ Parti'nin Meclis'e verdiği genelgeyle şov yapmaya çalıştığını söyledi.

Devletin Derin Aklı kitabı yazarı genç kanaat önderi İzol, son günlerde devam eden Ayasofya Camii'nin ibadete açılıp açılmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın yeniden camiye döneceğini söyleyen İzol, "Sultan Fatih'in bize emaneti olan Ayasofya Camii ile ilgili gündem bugünlerde oldukça yoğun. Tabii ki 1935 yılına kadar cami olarak devam eden, ne yazık ki o tarihten sonra müzeye döndü. O zihniyet camilerimizi ağıra çeviren, analarımızın, bacılarımızın eşarbına el uzatan, ezanlarımızı Türkçe'ye çeviren zihniyettir. Öyle veya böyle bir şekilde oldu, bitti ve geçti. Son günlerde Cumhurbaşkanımızın da ifadesi ile aziz milletimizin desteğiyle Ayasofya'da Fetih Suresi de okunur namaz da kılınır deyişi ile ve milletin desteğiyle beraber yeniden cami konusu gündeme geldi, Cumhurbaşkanımız bunu masaya yatırdı. Tabi ki 2 Temmuz'da Danıştay Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ile kurul toplantısı yapacak. Biz eminiz ki bu 2 Temmuz'da Ayasofya yeniden camiye dönecek. İş halihazırda bu noktaya gelmişken bir anda İYİ Parti'nin şovuyla karşı karşıya kaldı" dedi.

"2 Temmuz'da inşallah Ayasofya camiye dönüşecek"

İYİ Parti'yi sert dille eleştiren İzol, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu durum İYİ Parti'nin şovudur. Zaten konu belli bir yere gelmiş, Siz yeni bir partisiniz. Grubunuzu kurduğunuzda Ayasofya'yı gündeme getirmediniz, madem sizin için bu kadar dertti neden ilk günden beri bu duruşu göstermediniz? Gündemi ele alıp şov mu yapmaya çalışıyorsunuz, amacınız şov değilse nedir? Bakın iş bu noktaya gelmişti zaten 2 Temmuz'da Danıştay bunun kararını verecek. İnşallah olumlu olacak bu karar. İYİ Parti Ayasofya'yı camiye çevirme genelgesini Meclise sundu. İYİ Parti şöyle düşündü, eğer bunu milletvekilleri onaylarsa ve Ayasofya camiye çevrilirse kendileri Ayasofya'yı İYİ Parti camiye çevirdi diyecekler. Genelgeyi AK Parti ve MHP'li milletvekilleri imzalamazlarsa İYİ Parti bu defa bu sefer reddedildiği yönünde şov yapacak. Arkadaşlar mesele parti meselesi değil. Zaten 2 Temmuz'da Danıştay toplanıyor. 2 Temmuzda Allah'ın izniyle Ayasofya camiye dönecek. Sen bunu bildiğin halde niye bu gölü mayalamaya çalışıyorsun, niye şova döküyorsun, niye fitne çıkarıyorsun? Sizin attığınız maya o gölü tutmaz, bilginiz olsun. Kuruluşunuzdan bu yana partinizin kuruluş tüzüğünde ya da partinizin yapacağı projelerde bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanımız, mübarek Kadir Gecesi Ayasofya'da Fetih Suresi okuduktan sonra Türkiye'de on yıllardır kanayan bir yaraya parmak basıp halkın nazarını bu konunun üzerine çekmiştir. Bir anda bu konudan nemalanmak üzere apar topar TBMM'ye genelge vererek pişmiş aşı sahiplenmeniz son derece trajikomiktir. Bu kadar emekten sonra bu yemeği size anca akılsızlar yedirir. Ben de şahsi olarak genelgenizi onaylamıyorum, oyununuzu, şovunuzu gördüm diyorum." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna Haber
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Haber
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Mariah Carey Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika politika: İzol'den İYİ Parti'ye Ayasofya Cami göndermesi: "Şov yapmayın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:25:33. #1.15#
title