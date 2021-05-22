Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: TFF 1. Lig play off yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kalıp, toplamda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde bir diğer İzmir ekibi Altay, Samsunspor'u eleyen Altınordu ile Süper Lig'e çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu, TFF 1. Lig play-off finalinde Altay'ın rakibi oldu!

FİNAL ÇARŞAMBA GÜNÜ

Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İzmir'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalıp finale yükseldi. Yılport Samsunspor'un gollerini 55'te Nadir Çiftçi (penaltı) ve 82'de Yasin Öztekin kaydetti. Altınordu'nun golünü 32'de Metehan Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan attı.

İzmir derbisine sahne olacak Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Finalin yeri ve saati daha sonra belli olacak.

SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR EKİBİ OLACAK

İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.

Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Bülent Ersoy Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 23:31:04. #1.14#

title