Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak

Son dakika: TFF 1. Lig play off yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kalıp, toplamda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde bir diğer İzmir ekibi Altay, Samsunspor'u eleyen Altınordu ile Süper Lig'e çıkmak için kozlarını paylaşacak.