Son dakika... PAOK, Ninua'yı transfer etti
Son dakika haberi... Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı renklerine bağladı.
14.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:08
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı renklerine bağladı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Ninua, son dört sezonda ülkesinin Dinamo Tiflis takımıyla 95 maça çıktı ve 14 gol attı.
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Kaynak: AA