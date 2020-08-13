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Son dakika! (Özel haber) Tamer Tuna: "Stoperle, orta saha takviyesi yapmak istiyoruz"

Gelen son dakika haberine göre - (Özel haber) Tamer Tuna: "Stoperle, orta saha takviyesi yapmak istiyoruz" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan transfer açıklaması: "Daha çok giden mevkilere yönelik oyuncu çalışmamız var" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak,...

13.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:50

- (Özel haber) Tamer Tuna: "Stoperle, orta saha takviyesi yapmak istiyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan transfer açıklaması:

"Daha çok giden mevkilere yönelik oyuncu çalışmamız var"

AFYONKARAHİSAR - Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "Kadroya dahil edeceğimiz oyuncular mevki olarak zaten belli. Stoperle orta saha takviyesi yapmak istiyoruz. Daha çok giden mevkilere yönelik oyuncu çalışmamız var. Ama aramızdan ayrılan oyuncu olursa da onlara yönelik bir çalışmamız da olacaktır" dedi.

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da girdiği kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Teknik Tamer Tuna, kadroya yeni katılan oyuncuların çabuk uyum sağladığını ve özellikle kampın çok iyi geçtiğiniz kaydetti. Tuna, "Kamp oldukça iyi çalışma koşullarımız ve olanaklarımız harika. Sahalarımız muhteşem. O yüzden de iyiyiz diyebilirim. Hazırlık dönemimiz zaten istediğimiz planlamada ilerliyor zaten. Kaynaşma, adaptasyon hem de sezona hazırlık anlamında, birde geçen sezon kısa aralıktan sonra iyi çalışmak ve doğru çalışmak çok önemli. Şu an onu gerçekleştiriyoruz. Memnunuz ve yolunda gidiyor her şey. Orgill kampımızda, Serdar'ın bir sakatlığı vardı transfer ettiğimizde bilerek ve öyle anlaşma yaptık. Tedavilerine devam ediyor. Gökdeniz var, Milli Takım ve Kocaelispor'dan aramıza katılan. Onlarda aramıza katıldığında takım tabi ki daha iyi olacak ama mesele zaten sürekliliği sağlayabilmek" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz bunların tamamını gerçekleştirebilmek"

Hedeflerinin takım olarak en iyi oyunu gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Tamer Tuna, doğru organizasyonu gerçekleştirmek için hareket ettiklerini ifade ederek, "Amacımız takımdaki hedefleri doğru oluşturup geçen yılki oyunun üzerine neler yapabileceğimizi planlamak ve doğru organizasyonu Antalyaspor içinde kendimiz içinde gerçekleştirebilmek. Çünkü işin duygusu çok önemliydi. Hem takım olarak hem Antalyaspor ailesi olarak 2. yarıda gerçekleştirdik. Mesele zaten gençlerin özellikleri bakımından takıma dayalı oyun modelimize uygun oyuncular olarak dahil olması, altyapıdan dahil olan oyuncularımızın o verimliliğin içerisine girebilmesi, transfer ettiğimiz oyuncuların sağladığı başarı ve iyi oyunla aynı paralelde performanslarını alabilmemiz ve onları gösterebilmemiz daha önemli. Zaten hedefimiz bunların tamamını gerçekleştirebilmek" diye konuştu.

"Daha çok oyuncu çalışmamız giden mevkilere yönelik var"

Transfere ilişkinde de açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, stoper ile orta sahaya takviye başta olmak üzere 3 oyuncuyu kesin olarak ligler başlamadan takıma dahil etmeyi istediklerini kaydederek, "Ayrılan, mukavelesi biten oyuncumuzun, sözleşmesi bittikten sonra yenilemediğimiz mevkiler var. Bu oyunculara yönelik, giden oyunculara yönelik takviyeler planlıyoruz. 3 transferimiz oldu. Takıma dahil ettiğimiz oyuncularımız var, onları kazanmaya çalışacağız. İyi çalışıyorlar, yetenekleri belli ama bunun zamanla bizim aramıza katılımını sağladığı adaptasyonla da çok ilgisi var. Birde o mevkilere doğru yani kendi modelimize uygun oyuncuları dahil edebilmek. Dahil edeceğimiz oyuncular mevki olarak zaten belli. Stoperle orta saha takviyesi yapmak istiyoruz. Daha çok çalışmamız giden mevkilere yönelik var. Ama aramızdan ayrılan oyuncu olursa da onlara yönelik bir çalışmamız da olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika! (Özel haber) Tamer Tuna: 'Stoperle, orta saha takviyesi yapmak istiyoruz'

Kaynak: İHA

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