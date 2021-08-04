Son dakika: Osman Göçen çeyrek finale yükselirken Süleyman Atlı yenildi
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Son dakika: Osman Göçen çeyrek finale yükselirken Süleyman Atlı yenildi

Son dakika: Osman Göçen çeyrek finale yükselirken Süleyman Atlı yenildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Osman Göçen 86 kg'da çeyrek finale yükselirken Süleyman Atlı 57 kg'da rakibine yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Osman Göçen 86 kg'da çeyrek finale yükselirken Süleyman Atlı 57 kg'da rakibine yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde milli güreşçi Osman Göçen, erkekler serbest stil 86 kg'da son 16 turunda Japon Sohsuke Takatani'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Erkekler serbest stil 57 kg'da mücadele eden milli güreşçi Süleyman Atlı ise son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'yle mücadele etti. Süleyman Atlı, rakibine 3-2 mağlup oldu. İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda Süleyman Atlı, repesaj maçına çıkacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
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