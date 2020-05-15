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Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu

Son dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 108,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 65,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, bütçe açığı ise 43,2 milyar TL oldu.

Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
15.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesini açıkladı. Buna göre, Nisan'da merkezi yönetim bütçe giderleri 108,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 65,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçesi Nisan'da 43,2 milyar TL açık verdi. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 91,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 26,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu

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