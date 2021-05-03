Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi
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Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Nisan ayında ihracat yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı oldu. Geçtiğimiz ay ithalat yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,7 oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracatta tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamını yakaladığımızı belirten Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu." dedi.

Bakan Muş konu hakkında şunları söyledi:

Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu.

"İTHALATIMIZ YÜZDE 61,4 ARTTI"

İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 31,9 AZALDI"

Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 85,7'YE YÜKSELDİ"

İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu. Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir."

Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi
TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu.'
TİM Başkanı İsmail Gülle: "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu."
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (2)
EMRAH TOSUNOGLU: Vaybe duydunuzmu millet gene rekor kırmışız yakında guines rekorlar kitabına giricez bu gidişle bu neyin rekoru ülkeninde vatandaşında durumu ortada devlet kendi vatandaşına bakamıyorken 1600 t yi bile zorlan verirkene devletin kasası bomboşkene ortada yolsuzluklar varken biz rekor kırıyoruz madem rekor kırıyoruz nerde bu paralar niçin vatandaşın cebi bom boş hala biz bu paraları niçin göremiyoruz sizin içiniz dışınız heryeriniz yalan olmuş bu yalanlarla ancak kendinizi kandırırsınız siz
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GÜRAY DİLLİ : Nisan ayı enflasyonu kaç gelmiş
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