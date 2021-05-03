Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi

Son dakika: Nisan ayında ihracat yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı oldu. Geçtiğimiz ay ithalat yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,7 oldu.