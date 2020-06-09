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Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak

Son dakika: Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

09.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:32

Evlilik hazırlıkları yapan çiftlerin merakla beklediği "Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan birçok karar, 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak kaldırıldı. Bu kapsamda kafe, restoran ve çay bahçeleri gibi işletmeler belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlarken, düğün ve nikah salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu olmuştu.

NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından evlilik hazırlığı yapan çiftlerin merakla beklediği soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.

Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak

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