Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı kalan Mustafa Kapı, yaz transfer sezonu açılır açılmaz bir başka Süper Lig devi Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu genç futbolcu Mustafa Kapı ile prensipte anlaşma sağladı. Barcelona dahil çok sayıda Avrupa kulübünün de takip ettiği 17 yaşındaki Mustafa, yaz transfer sezonu açılır açılmaz bordo mavili kulüple sözleşme imzalayacak.

G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ, KADRO DIŞI KALDI

Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçın 90+5'inci dakikasında oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi karşılaşmalarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 gün) unvanını almıştı.

Galatasaray, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması gerekçesiyle Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı.