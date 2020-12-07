Son Dakika | Mustafa Cengiz: Kararın çıkmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne hemen başlayacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Mustafa Cengiz: Kararın çıkmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne hemen başlayacağız

07.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:41
Son Dakika | Mustafa Cengiz: Kararın çıkmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne hemen başlayacağız

Son dakika gelişmesine göre Galatasaray Kulübü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020 yılında kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her bir üye adına "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla Galatasaray Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi.

 

Galatasaray Kulübü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020 yılında kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her bir üye adına "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla Galatasaray Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri yanında gerçekleşen açılış ve fidan dikme organizasyonunda açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak" dedi.

"AĞAÇ VE YEŞİL SEVGİSİ İLKOKULDA ÖĞRETİLSİNYeşilin ve ağacın önemine değinen Cengiz, "Biz ilkokuldayken tabiat dersi okurduk ve bize bitkiyi sevmeyi, çimlere bakmayı, ağaçları korumayı örettiler. Yaş kesmeyin dediler. Biz bu duygularla büyüdük. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum, 'yeşil ve ağaç sevgisi ilkokulda öğretilsin.' Orman Bakanlığımız çok büyük çaba veriyor. Bolu'da Orman Bakanlığı'nın tesislerini gördüm. Sağlık Bakanlığı nasıl Covid'le mücadele veriyorsa, onlar da ormanları yaşatmak için çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı. "459 AĞAÇ DİKECEĞİZ"459 ağaç dikeceklerini söyleyen Cengiz, "Biz tabii ki Galatasaray olarak Avrupalıyız, Beyoğluluyuz. Ama şimdi Eyüplü de olduk. 50 dönümlük araziyi sağlayan Orman Bakanlığı ve Eyüp Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bütün Galatasaray camiasına teşekkür ederim. 400 yeni üye ve eski başkanımızla toplam 459 ağaç dikeceğiz. Huzur ve güzelliklere katkı vereceğine, ruhsal olarak da değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.  "KARAR ÇIKINCA KEMERBURGAZ TESİSLERİ'NE HEMEN BAŞLAYACAĞIZ"

İzinler çıktığında Kemerburgaz Tesisleri'nin yapımına hemen başlanacağını söyleyen Cengiz, "Burayı devlet bize tahsis etti. Karşılığında da Riva, Florya ve Mecidiyeköy alındı. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devleti karşıya almak çok yanlıştır. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak. Uzun zamanda değil kısa bir zamanda bu olacak" dedi.  

Son Dakika | Mustafa Cengiz: Kararın çıkmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne hemen başlayacağız
Son Dakika | Mustafa Cengiz: Kararın çıkmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne hemen başlayacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

İlgili Haberler

Mustafa Cengiz, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile buluştu
Mustafa Cengiz, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile buluştu
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: 'Takım oyunu ile kazanmaya başlayacağız'
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Takım oyunu ile kazanmaya başlayacağız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Meral Akşener Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Ivana Sert Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mustafa Cengiz: Kararın çıkmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne hemen başlayacağız - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:58:25. #1.15#
title