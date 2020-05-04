Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor

Sondakika: Petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 25 dolar seviyelerinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,83 TL'den satılan motorinin litresi 4,99 TL'ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 4,92 TL'den 5,08 TL'ye, İzmir'de ise 4,94 TL'den 5,10 TL'ye çıkacak.

İstanbul'da 5,19 TL'ye satılan benzinin litresi ise 5,26 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,34 TL'den 5,41 TL'ye, İzmir'de ise 5,36 TL'den 5,43 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.