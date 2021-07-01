Son Dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Kredi kartı taksit süreleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, taksit sayıları mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya, altında 6 aydan 3 aya düşürüldü. 5 bin liranın üzerindeki televizyonlarda taksit imkanı ise 4 ay oldu. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı. Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü.

YENİ TAKSİT SINIRLARI

Buna göre, altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

TAŞIT ALIMINDA KREDİ VADESİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme şöyle:

  • Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.
  • 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.
  • 300 bin ile 750 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 36 aydan 24 aya indirildi.
  • 750 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 24 aydan 12 aya indirildi.
Son Dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü
Haber Yorumları (3)
ENGİN MURAT GÜZEL: Bu hükümet politikalarına güvenip çok uzun vadeli borçlanma yapmamak lazım. Bu zaten biliyoruz. Bu uygulamayla hatırlatmanız iyi oldu gerçekten.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKAN AKGÜN: tamamen hırsızlara yönelik bir adım onurlu namuslu şerefli bir çalışan zaten 1,5 milyonluk araba hayali kurmaz istisna çalışan kazanan vardır bir elin parmaklarını geçmez ve istisnalar kaideyi bozmaz
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
HACİ TAŞTAN: Ağam dalga geçiy. Doğalgaza, elektriğe zam araçlara zam. Krediye gelince sayıyı düşür. KISACA BİRŞEY ALMAYIN KARDEŞİM NASIL OLSA ÖDEYEMEYECEKSİNİZ Diyemiyor. Hani ekonomi iyi idi. Birde tasarrufa gidilmiş kamuda araç sayısı düşecekmiş sanki 20 yıldır kamuya alınan araçları başka hükümetler aldı. 2023 seçimde halkın sizinle nasıl dalga geçtiğini göreceksiniz.
Cevap Yaz 8 29 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şener Şen Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Arda Turan Erol Bulut Diego Costa Emre Kocadağ Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:25:50. #1.15#

title