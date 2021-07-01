Son Dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü

Son dakika: Kredi kartı taksit süreleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, taksit sayıları mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya, altında 6 aydan 3 aya düşürüldü. 5 bin liranın üzerindeki televizyonlarda taksit imkanı ise 4 ay oldu. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi.