Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdı
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını, yarın yeni futbolcularına imza attıracaklarını açıkladı.

10.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:28

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağını an itibariyle kaldırdık. Şu an için transfer yapmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Anlaştığımız oyuncuların lisanslarını çıkarmak için başvurulara başladık. Hiç kolay olmadı, çok zorlandık ama başardık. Ömrümüzden ömür gitti, diyebilirim." diye konuştu.

"SEYİR KEYFİ VEREN BİR TAKIM İZLETECEĞİZ"

MKE Ankaragücü taraftarına da seslenen Mert, "Bu sene taraftarımıza rahat maç seyredeceği bir takım kurmak için mücadele ettik. İnşallah yanılmamışızdır. Taraftarımıza daha güçlü ve seyir keyfi veren bir takım izlettireceğiz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, transfer yasağına neden olan oyuncuların alacaklarını dün yatırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
ANGARALI: CESURUZ GÜÇLÜYÜZ ANKARAGÜÇLÜYÜZ
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NECMİ AYÇİÇEK: Başarılar takıma başkanın emeğine sağlık
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ANKARAGÜÇLÜ: Teşekkürler başkan.
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