Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu duyurdu
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Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu duyurdu

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Son dakika: Ertelenen EURO 2020'ye gidecek kadroyu belirleyen Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, büyük sürprizler yaptı. Güneş'in; Gökhan Akkan, Dorukhan, Enes tercihleri dikkat çekti. Halil Dervişoğlu, Kerem, Rıdvan Yılmaz ilk kez Ay-Yıldızlı heyecanı yaşayacak. Caner Erkin, Nazım, Emre Kılınç, Adem Büyük ve Salih Uçan gibi isimler kadroda yer almadı.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroyu açıklarken gündeme dair yorumlar dayaptı.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"10 HAZİRAN'DA ROMA'DAYIZ"

"Sağlıkçılara teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına buradayız. Oyuncularım elemelerde sorumlulukları gösterdiler. Futbolun hemen hemen 3.5 milyar izleyicisi var. Geride kalacak olan ligleri unutup hedefe kilitleneceğiz. Gelecek sezon da bu yarış yaşanacaktır. Bir kadro açıklayacağız. Kadronun dışında kalan isimlere teşekkür edeceğiz. Bu kadroya yeni çağrılması düşünülen isimler çalışmaya devam etsinler. Takip ediyoruz. Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa giriyoruz. 27 ve 31 Mayıs'ta 2 hazırlık maçı yapacağız. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz.

"İNATÇIYIZ KENETLENDİK"

Ortak hayallerimizi unutmayalım. İnatçıyız, kenetlendik. Hiçbir zaman yalnız olmayacağız. Onların duygularının bizle olduğunu biliyorum. Hayallerimizi gerçekleştirerek buraya geldik."

"BERAT'I DA İZLİYORUM"

Trabzonspor'da Berat var. Gençlerbirliği'nden beri takip ediyorum. Unutulmuş bir şey değil. Mesela Burak olmasaydı Adem de olurdu, Muhammet Demir de olurdu. Biz hepsine açığız. Unuttuğumuz olursa bize hatırlatsınlar.

"CANER'İN DEFANSI ZAYIF"

Caner bizim için çok önemli oyuncu hücum anlamında. Ama defansif anlamda zaafları var. Bu yüzden Rıdvan Yılmaz'ı tercih ettik."

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil, Abdülkadir, Kerem, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Halil İbrahim Dervişoğlu.

Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu duyurdu
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