Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu

Son dakika: A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Şenol Güneş, EURO 2020'de 26 kişilik kadroda yer vermediği Salih, Efecan ve Halil'i aday kadroya aldı.

A Millî Takım'ın, Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Şenol Güneş, EURO 2020'de 26 kişilik kadroda yer almayan Salih Uçan, Efecan Karaca ve Halil Akbunar'a da yer verdi. Bu futbolcular, EURO 2020'de olamadığı için tepki göstermişti.

İLK SINAV KARADAĞ

Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçını 1 Eylül'de Karadağ'la yapacak. Ardından 4 Eylül'de Cebelitarık deplasmanı var. Ve 7 Eylül'de de grubun en tehlikeli takımı Hollanda deplasmanına çıkacağız.

İşte Milli Takım'ın kadrosu:

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş,

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu

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