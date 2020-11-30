Son dakika... Milli bisikletçi Ahmet Örken: "Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Milli bisikletçi Ahmet Örken: "Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum"

30.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:58

Son dakika haberi... Milli bisikletçi Ahmet Örken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan belirsizliğin ilk başta motivasyonunu olumsuz etkilese de salgın sürecine alışmayı başardığını söyledi.

Milli bisikletçi Ahmet Örken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan belirsizliğin ilk başta motivasyonunu olumsuz etkilese de salgın sürecine alışmayı başardığını söyledi.

Ahmet Örken, Kovid-19 salgınının bisiklet sporuna etkileri üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinin bisiklet sporcularını da olumsuz etkilediğini belirten Ahmet, "Belirsizlikler, iptal olan yarışlar, kamplar... Bütün program altüst oldu." dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu

Ahmet, her şeyin başının sağlık olduğuna işaret ederek, "Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Bu sebepten dolayı tedbirler gereği yarışmalarımız ertelendi veya iptal oldu. Bu süreç en başlarda zor olsa da buna alışmayı başardım." diye konuştu.

En çok belirsizliğin kendilerini etkilediğinin altını çizen 27 yaşındaki milli bisikletçi, şöyle devam etti:

"Belirsizlikler... Yarışlarımız yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu belirsizlikler tabii ki en başlarda motivasyonumuzu düşürdü. Çünkü alışık olmadığımız bir durumdu. Biz yıl içerisinde birçok yarışmaya katılıyoruz, kamplarımız oluyor. Böyle alışagelmiş bir yaşantımız vardı. Fakat salgın süreciyle tamamen her şeyimiz değişti. Bu süreç her alanda herkes için aynı şekilde zor. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Tedbirler de insanlığın sağlığı için alınıyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz."

Ahmet, "Belirsizlikler tabii ki başlarda motivasyonu zorlaştırsa da bu sürece alışmayı başarabildim. Olabildiğince motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. En kısa sürede bu süreci de atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yarışmayı özlüyorum"

Salgının bir an önce sona ermesini temenni eden Ahmet, "Yarışmalar, farklı alanlarda organizasyonlar yapılmaya başlandı. Bunlar da bize umut veriyor. Yarışların yapılabileceğini duyduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Yarışmayı özlüyorum. Bu kadar uzun süre yarışa katılmadığım olmamıştı. Bu süreci rakiplerim de aynı şekilde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika... Milli bisikletçi Ahmet Örken: 'Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum'
Son dakika... Milli bisikletçi Ahmet Örken: 'Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum'
Son dakika... Milli bisikletçi Ahmet Örken: 'Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum'
Son dakika... Milli bisikletçi Ahmet Örken: 'Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Örken

İlgili Haberler

Milli bisikletçiler 3 yıldır Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniliyor
Milli bisikletçiler 3 yıldır Toroslar'ın zirvesindeki Türk bayrağını yeniliyor
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Öncesi Yüksek Tempoda Çalışıyor
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Öncesi Yüksek Tempoda Çalışıyor
Son dakika haberi | Samet Aybaba: 'Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz'
Son dakika haberi | Samet Aybaba: "Daha çok çalışacağız ve kazanan takım haline geleceğiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Cevdet Yılmaz Meral Akşener İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Merve Boluğur Emel Müftüoğlu
Spor Samatta Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Milli bisikletçi Ahmet Örken: "Motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:23:47. #1.15#
title