Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız
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Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız

06.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:50

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllığına anlaşma sağladığı belirtilen Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, transfere dair açıklamalarda bulundu. Mesut'un transferi için bazı kulüplerle görüşmeler yaptıklarını doğrulayan Söğüt, süreci en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transferi konusunda Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili en kısa sürede sonuca varacaklarını belirtti.

"KULÜPLERLER GÖRÜŞMELERE BAŞLAMIŞTIK"

Özil'in ocak ayında sözleşmesinin biteceğine vurgu yapan Erkut Söğüt, "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
BEŞİKTAŞŞ: ulan şu yaşta bir sürü kulüp mesutun peşindeyken fenerimi tercih etmiş cehalet böyle bir şey demekki
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TOSUNPAŞA: Eğer öyleyse boş harcama
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FAKİR: mesut Türk milli takımını bile tercih etmedi ki fenerede gelmez. Türkiye ye de gelmez.
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