Son Dakika | Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Son Dakika | Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son Dakika | Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Son dakika haberi: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) 2021 faaliyet programında yer alan ve 19-24 Mart tarihleri arasında Türkiye geneli 34 il, 88 kulüpten havalı tabanca ve havalı tüfek dallarında 530 sporcunun katılımıyla Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyona sona erdi. 6 gün birbirinden çekişmeli yarışmaların sonunda 3'ü tüfek, 5'i tabanca dalında olmak üzere 8 yeni Türkiye rekoru kırılan, tabanca kategorisinde 1 Türkiye rekorunun egale edildiği şampiyonada, Mersin'i temsil eden sporculardan, Alp Eren Erdur genç erkekler 10 metre tabanca ferdi kategorisinde yeni Türkiye rekoru kırarak Türkiye şampiyonu, Yiğit Geçim genç erkekler 10 metre tüfek ferdi kategorisinde Türkiye 1'inciliği elde ederken, yıldız bayanlar 10 metre tabanca kategorisinde Aysema Geçim Kübra Erdur ve Aleyna Su Karapınar takım halinde Türkiye 3'üncülüğü, büyük bayanlar tüfek takım kategorisinde Saniye Seray Özbek, Ahsen Yılmaz ve Tuğba Olgun Türkiye 3'üncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman tarafından verildi. - MERSİN

Son Dakika | Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
Son Dakika | Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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