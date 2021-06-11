Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
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Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,81'den yüzde 14,46'ya, yıl sonu dolar beklentisi ise 8,71'den 8,95'e çıktı.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,95 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,46'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar beklentisi 8,71 TL iken, enflasyon beklentisi ise yüzde 13,81'di.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken bu anket döneminde yüzde 14,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde yüzde 11,81'den yüzde 12,12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken bu anket döneminde 9,23 TL'ye çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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