Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
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Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 10,82'den yüzde 11,46'ya, yıl sonu dolar tahminini ise 7,34'ten 7,60'a yükseltti.

18.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:04

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,46'ya, dolar beklentisi ise 7,60'a yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,82 iken, bu anket döneminde yüzde 11,46 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde yüzde 8,58'den yüzde 8,86'ya yükseldi.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,34 TL iken bu anket döneminde 7,60 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,68 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL oldu.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,6 iken bu anket döneminde yüzde -1,5 olarak gerçekleşti. 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye revize edildi.

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Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Haber Yorumları (2)
QUEE: Daha çok yükseltir askdlfjlaskfjdaklsf
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HAKAN GULER: berat albayrak bu işi beceremedi hiç sevmem ama bu işi ali babacan iyi götürdü ha ali babacan gelsinmi hayır dolar yükselsin
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500
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