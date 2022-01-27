Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 katına çıkardı: Yüzde 23,2 olarak bekliyoruz

Merkez Bankası 2022'nin ilk enflasyon raporunu açıkladı. Yeni yılın ilk raporunda yıl sonu enflasyonu için sert revizyon yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu için enflasyon tahminin yüzde 23,2 olduğunu duyurdu. Böylece yıl sonu enflasyon beklentisi 11,4 puan artırılmış oldu.

GIDA ENFLASYONU BEKLENTİSİ YÜZDE 24,2 OLDU

Merkez Bankası, gıda enflasyonu öngörülerinde de artışa gitti. Buna göre 2022 yıl sonu için 13,9 olarak öngörülen gıda fiyatları enflasyonu beklentisi yüzde 24,2'e çıkartıldı. TCMB'nin 2023 yıl sonu için gıda enflasyonu öngörüsü ise yüzde 10 oldu. Bir önceki enflasyon raporunda 2021 yıl sonu için yüzde 18,4 oranında bir enflasyon tahminine yer verilirken, Aralık 2021'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞTE DÖVİZ ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte bir süredir küresel emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktaydı. Son aylarda ise bunlara ek olarak döviz piyasasında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları önemli rol oynadı.

"YIL SONU HAM PETROL BEKLENTİMİZ 80,4 DOLAR"

Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80,4 dolara, 2023 yılında ise ortalama 74,3 dolara güncellendi. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir.

"2024 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 5"

Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2, 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. Fiyat istikrarı ve ve finansal istikrarın tesisi ile atılan adımlar ile birlikte sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır."