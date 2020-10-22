Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
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Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

22.10.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:16

Son dakika: Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizinde bir değişiklik yapmayarak yüzde 10,25'te sabit bıraktı. Ekonomistler, 100 ile 200 baz puan arasında faiz artırımı bekliyordu.

Merkez Bankası, 2020 yılının onuncu faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 10,25'te sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir." denildi.

EKONOMİSTLER BU AYDA FAİZ ARTIŞI BEKLİYORDU

Temmuz 2019 'da eski Başkan Murat Çetinkaya'nın yerine göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ilk kez geçen ay faiz artırımına gitmişti. Eylül ayında 200 baz puan artıran Merkez, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarmıştı. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın bu ayda 100 ile 200 baz puan arasında artış yapmasını bekliyordu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

"TOPARLANMA DEVAM ETMEKTEDİR"

İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

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Haber Yorumları (5)
UYUMAYA DEVAM: Oyun içinde oyun önce piyasalara faiz 175 baz puan artacağı yayılıyor sonra gevşeyen döviz alınıyor ve faizler sabit kararı denilip yüzde 2-3 lük anında kar elde edildi.
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EKONOMİST: ARKADAŞLAR HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN BU KARARIN TÜRKÇE MEALİ ŞU Kİ: ''DOLAR ORTA VADEDE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE 8. 50 OLACAK'' NOT:ORTA VADE KAVRAMI FİNANSTA 6 AY OLARAK KABUL EDEBİLİRSİNİZ
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MURAT ARSLAN: ben anlamıyorum zaten 7. 79 du birden 7. 92 oldu nasıl olucak bu iş
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