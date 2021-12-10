Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya üçüncü müdahale! Dolara etkisi sınırlı oldu

Merkez Bankası, doların 14 TL sınırına dayanmasının ardından piyasaya bir kez daha müdahalede bulundu. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

DOLARIN TEPKİSİ SINIRLI OLDU

Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 13,95 seviyesinde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 13,79'a kadar geriledi. Ancak doların düşüşü kısa sürdü ve kur hemen 13,90'lı seviyelere yükseldi. Kur, saat 14.30 itibarıyla 13,93'den işlem görüyor.

SON İKİ HAFTADA ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti.

İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü.

DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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