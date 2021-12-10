Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya üçüncü müdahale! Dolara etkisi sınırlı oldu - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya üçüncü müdahale! Dolara etkisi sınırlı oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Döviz kurunun 14 TL sınırına dayanması sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya üçüncü kez müdahale geldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Son hamlenin dolara etkisi sınırlı kaldı. Hamle öncesi 13,95 olan dolar hamleyle birlikte 13,79'a kadar geriledikten sonra tekrar 13.90'lı seviyelere yükseldi.

Merkez Bankası, doların 14 TL sınırına dayanmasının ardından piyasaya bir kez daha müdahalede bulundu. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."

Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 13,95 seviyesinde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 13,79'a kadar geriledi. Ancak doların düşüşü kısa sürdü ve kur hemen 13,90'lı seviyelere yükseldi. Kur, saat 14.30 itibarıyla 13,93'den işlem görüyor.

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti.

İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü.

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (8)
corci:yanan ormana bir kova su ile söndürmeye çalışırsan olacağı bu..acil erken seçim yapılmalı. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Tarık Arslan:hayırlısı... Allah sonumuzu hayreylesin... Sanırım ayın 16 sın da ki faiz indirimine hazırlıyorlar... Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:15 olsa ne olacak millet ses çıkarmıyor isterse 20 olsun dış güçler diyorlar millete yiyor Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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