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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

Son dakika: Merkez Bankası, rekor kıran altın ve doların fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiğini belirterek, "Aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak" açıklamasında bulundu.

06.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:03

Merkez Bankası rekor kıran altın ve dolar hakkında bir açıklama yaparak, fiyatlarda yaşanan hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Merkez'in fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağı vurgulandı.

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur.

"HEDEFLİ LİKİDİTE İMKANLARI KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK"

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANACAKTIR"

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

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Haber Yorumları (46)
HUNİLİ ADAM: Millet isyan etmekte haklı merkez bunca zaman sesini çıkarmadın altın, dolar patlayıncamı çıktın ortaya diye sorarlar adama. .
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REİS: haber başlığı adım atılıyor denmiş bu adım gerimi ilerimi atılıyor anlamadım
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REİS: Ne oldu ki anlamadım reis merkez bankası müdürünü atayalı 4 ay oldu
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Manşet

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