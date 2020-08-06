Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak Son dakika: Merkez Bankası, rekor kıran altın ve doların fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiğini belirterek, "Aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası rekor kıran altın ve dolar hakkında bir açıklama yaparak, fiyatlarda yaşanan hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Merkez'in fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağı vurgulandı. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. "HEDEFLİ LİKİDİTE İMKANLARI KADEMELİ OLARAK AZALTILACAK" Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır. "MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANACAKTIR" Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."