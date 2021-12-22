Son Dakika: Merkez, yeni mevduat sisteminin ilk rakamını paylaştı! İşte bugün için dolar alış kuru - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Merkez, yeni mevduat sisteminin ilk rakamını paylaştı! İşte bugün için dolar alış kuru

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün TL mevduatlarıyla ilgili açıkladığı yeni sistemin ardından dolar tarihi bir düşüş yaşamıştı. Merkez Bankası, yeni sistemin ilk rakamını açıkladı. Buna göre kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi. Rakamlar her gün düzenli olarak açıklanacak.

Döviz kurundaki tarihi dalgalanmanın ardından hükümet devreye girerek, ekonomide uygulanacak yeni sistemi duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası'nın akşam saatlerinde hızla değer kazanmasını sağladı.

Erdoğan'ın duyurduğu adımların arasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.

Yeni sistemin ardından merakla beklenen dolar- TL alış kuru açıklandı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi. Rakamlar, düzenli olarak her gün açıklanacak. Bu sayede Türk lirasında kalan vatandaşların kaybının önüne geçilmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'dövize endeksli Türk Lirası mevduat' düzenlemesinin ayrıntılarını da açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 'kur korumalı TL vadeli mevduat' ürününün ayrıntıları şu şekilde:

  • Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
  • Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.
  • Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
  • Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup minimum faiz oranı MB politika faiz oranı olarak uygulanacak.
  • Sisteme isteyen her banka katılabilecek.
  • Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.
  • Hesabın açıldığı tarihteki MB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki MB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
  • Söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Emrah Tosunoglu:Kimene kazancı var bankada parası olan zengine çok faydası var vatandaşa hiç yok artan ev kiraları düşecekmi markette günlük zamlanan ürünlerin fiyatı degişecek mi gübre fiyatları degişecekmi bence hayır... Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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