Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum
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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, verdiği özel bir röportajda "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği Nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında "hemen faiz indirileceği ön yargısını" doğru bulmadığını belirtti.

"%5 ENFLASYON HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLAYIZ"

Göreve geldikten sonra ilk kez bir söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi. Kavcıoğlu'nun TCMB Başkanlığına atanmasından hemen önce Naci Ağbal başkanlığındaki Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilerin üzerinde artırmış, Ağbal'ın görevden alınmasıyla para politikasında da ani bir değişiklik olacağı beklentileri ortaya çıkmıştı.

"PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI BAĞIMSIZ ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TCMB'nin araç bağımsızlığına ilişkin soruya ise Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir." yanıtını verdi.

"KURLAR, PİYASA KOŞULLARINDA ARZ VE TALEP DENGESİNE GÖRE OLUŞACAK"

Türk lirasını desteklemek için rezervlerin kullanımına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek dönemde Merkez Bankası, Para ve Kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır."

TEK POLİTİKA FAİZİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

TCMB Başkanı, "Merkez Bankası uygun koşullar oluştuğunda rezervlerini güçlendirmeye yönelik araçları iletişimi önceden ve gerektiği şekilde yaparak devreye alabilecektir" açıklamasını yaptı. Kavcıoğlu, TCMB'nin tek politika faizi uygulamasına devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya, "Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız, bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesinin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini, kararların ve uygulamaların daha sade ve net şekilde iletişiminin kurulmasına imkân verdiğini görüyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (16)
KAMİL: kaç yıldır yönetiyorsunuz niye avrupa gibi sıfır faiz ve güçlü ekonomi olamıyorda ekonomi her geçen gün dahada kötüleşiyor faizler arttığı halde kur larda artıyo boş koltuk olsa bu kadar kötü yönetilmezdi
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ŞL: fayizler insin ihtiyaç kıredisi çekip nefes almak istiyoruz miletin bekledi bu
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XX: EE MERKEZ BANKASI BAŞKANI NİYE DEĞİŞTİ O ZAMAN. . CUMA GÜNÜ DOLAR ALANLARI ZENGİN ETMEK İÇİN Mİ
Cevap Yaz 1 21 Yayından Kaldır
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