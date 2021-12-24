Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı

Merkez Bankası, aralık ayı içinde dolar kurundaki yükseliş nedeniyle piyasaya 5 kez müdahalede bulundu. İlk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapan Merkez Bankası, bu tarihte 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Bugün ise 3 Aralık tarihinde yapılan ikinci müdahalenin miktarı açıkladı.

İKİ MÜDAHALEDE TOPLAM 1,3 MİLYAR DOLAR SATILDI

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurdu. Böylece ilk iki müdahalede satılan dolar miktarı 1 milyar 348 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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17 GÜNDE 5 KEZ MÜDAHALE ETTİ

Merkez Bankası üçüncü müdahalesini 10 Aralık'ta, dördüncü müdahalesini 13 Aralık'ta, beşinci müdahalesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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