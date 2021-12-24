Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası, dolardaki yükseliş sonrası 8 yıl aradan sonra piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalenin yapıldığı 1 Aralık tarihinde 844 milyon dolar satıldığını açıklayan Merkez Bankası, ikinci müdahalenin miktarını da bugün paylaştı. Merkez, 3 Aralık tarihindeki müdahalede 504 milyon dolar satıldığını duyurdu.

Merkez Bankası, aralık ayı içinde dolar kurundaki yükseliş nedeniyle piyasaya 5 kez müdahalede bulundu. İlk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapan Merkez Bankası, bu tarihte 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Bugün ise 3 Aralık tarihinde yapılan ikinci müdahalenin miktarı açıkladı.

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurdu. Böylece ilk iki müdahalede satılan dolar miktarı 1 milyar 348 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Merkez Bankası üçüncü müdahalesini 10 Aralık'ta, dördüncü müdahalesini 13 Aralık'ta, beşinci müdahalesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (5)
Erdoğan uslu :Dolar alıpta herşeye zam geldi diyen insanlar. Hiç bir zaman muradınıza eremeyin. İnşallah TÜRKLİRASI ile esitlenir. Cevap Yaz 38 13 Yayından Kaldır
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Çınar Saraç:Bu rakamlara inanan varsa ben daha ne diyim Cevap Yaz 8 29 Yayından Kaldır
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