Son dakika! Menemenspor Traore ile imzaladı
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Son dakika! Menemenspor Traore ile imzaladı

22.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:47
Son dakika! Menemenspor Traore ile imzaladı

Son dakika haberi... TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. İlk olarak Niğde Anadolu FK kulübünden orta saha Berkay Samancı'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler genç futbolcu Mamadou Traore'yi de resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak ülkesi Mali'de Stade Malien forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan Traore ilk idmanına çıktı. Menemenspor'un Manisasporlu Cevdet Enes'le de hafta sonu sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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