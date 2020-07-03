Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Son dakika: Memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Buna göre emekli ve memur temmuzda yüzde 5,75 zam alacak.

YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNE ENFLASYON FARKI EKLENECEK

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

YÜZDE 1,75 ENFLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyona göre yüzde 1,75 fark oluştu. Böylece daha önce yüzde 4 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 5,75 artış olacak.