Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı
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Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı

30.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:20

Son dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman'ı getirdi. Turuncu lacivertliler, tecrübeli hoca ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

EN SON KONYASPOR'DA ÇALIŞTI

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

485 MAÇTA 204 GALİBİYET ELDE ETTİ

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı
Haber Yorumları (8)
FORZA CİMBOM: FENERE KESİN BİLEREK VERİR MAÇI AYKUT KOCAMAN GÖRECEKSİNİZ. BAŞAKŞEHİR KÜMEYE....
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FORZA CİMBOM: FENERE KESİN YATACAK AYKUT KOCAMAN
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BJK: insallah kume duaer sampitonlar ligine yed3k kadro cik iddan varken 3 gun sonra bjkye karai tam kadro sIzin bu lig cik bile hadiii 4 gozle bekliyorum hatay attikca oh diyorum
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