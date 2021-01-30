Son Dakika: Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı

Son dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'un yerine Aykut Kocaman'ı getirdi. Turuncu lacivertliler, tecrübeli hoca ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

EN SON KONYASPOR'DA ÇALIŞTI

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

485 MAÇTA 204 GALİBİYET ELDE ETTİ

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.