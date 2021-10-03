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Son Dakika: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Emre Belözoğlu oldu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın istifasının ardından Emre Belözoğlu'yla anlaşma sağlandığını açıkladı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Son Dakika: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

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