Son Dakika: Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Son dakika: Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Emre Belözoğlu oldu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın istifasının ardından Emre Belözoğlu'yla anlaşma sağlandığını açıkladı.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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