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Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

01.09.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:01

Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce kişinin merakla beklediği sözleşmeli öğretmen atamalarını gerçekleştirdi. Bakanlık yaklaşık 20 bin kişinin atamasını gerçekleştirdi. Atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 93'E ULAŞTI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

TERCİHLER 28-31 AĞUSTOS'TA ALINMIŞTI

Adayların sözlü sınavları 6-25 Temmuz arasında yapılmıştı. Sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da duyurulmuştu. Atama tercihleri ise 28-31 Ağustos'ta alınmıştı.

EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ATANDI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu.

En fazla atama yapılan 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından bin 801, İngilizceden bin 739, ilköğretim matematik alanından bin 701, okul öncesi öğretmenliğinden bin 518, rehberlik alanından bin 373, Türkçeden bin 300, özel eğitim branşından bin 118, fen bilimlerinden bin 26 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı
Haber Yorumları (12)
TARIMCI: Ülkemiz tarım ülkesi suyu, toprağı, gıdayı koruyup bu kaynakları sürdülebilir şekilde geliştirin dünyada gelecekte söz sahibi ülkelerden olacak 85 milyon nüfusu olan, 10 milyona yakın mültecisi olan her yıl 40 milyar dolara yakın tarımsal ürün ihrac eden ülkemizde 300 bin ziraat, orman, su, gıda mühendisi ile veteriner ve bunlarla iltisaklı teknikerlik boşta bir o kadarı da kendi işini yapmıyor emin olun yani 600 bin tarım orman su ve gıda ile alakalı kalifiye personel kendi işini yapamıyor!!!
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HOCA: Bu gün camiye bir çocuk geldi öğretmenmiş. Çocuk dediğim 21 yaşında falan daha öğrenecek çok şeyi var. Bana ben ateistim dedi. Ben neden dedim. Bana atanamadığını ve tipsiz olduğunu söyledi sinirliydi. Ben ona Allaha dua et dedim belki atanırsın dedim tipine gelince herkes yakışıklı olacak diye bir şey yok dedim. Daha da sinirlendi bağırmaya başladı millet ne oluyor diye toplandı tam o sırada ben yüzüne bi yumruk attım ağlayarak gitti. Böyle imansızlar bide okullarda çocuk eğitecek bakanımız bu konuda bir şey yapması lazım.
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ZALIM: e devlette sonuçlar gözükmüyor.
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