Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce kişinin merakla beklediği sözleşmeli öğretmen atamalarını gerçekleştirdi. Bakanlık yaklaşık 20 bin kişinin atamasını gerçekleştirdi. Atama sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 93'E ULAŞTI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi.

TERCİHLER 28-31 AĞUSTOS'TA ALINMIŞTI

Adayların sözlü sınavları 6-25 Temmuz arasında yapılmıştı. Sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da duyurulmuştu. Atama tercihleri ise 28-31 Ağustos'ta alınmıştı.

EN ÇOK SINIF ÖĞRETMENİ ATANDI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu.

En fazla atama yapılan 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından bin 801, İngilizceden bin 739, ilköğretim matematik alanından bin 701, okul öncesi öğretmenliğinden bin 518, rehberlik alanından bin 373, Türkçeden bin 300, özel eğitim branşından bin 118, fen bilimlerinden bin 26 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.