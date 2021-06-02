Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
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Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat rakamı oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek "Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir." dedi.

Muş konu hakkında şunları söyledi:

İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3'lük artışla 85.2 seviyesine taşımız durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193.3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat. İhracatımızı 200 milyar doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 82.3'E YÜKSELDİ"

İthalat ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 7.8 puan artışla yüzde 82.3'e yükseldi.

Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi - Haberler Ekonomi
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