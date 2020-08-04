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Son dakika... Manisaspor'da Yörük'ten camiaya çağrı

Son dakika haberleri: Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisaspor'un Başkanı Murat Yörük, değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika... Manisaspor'da Yörük'ten camiaya çağrı
04.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:09

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisaspor'un Başkanı Murat Yörük, değerlendirmelerde bulundu. Önceliklerinin transfer yasağını kaldırmak olduğunu belirten Yörük, "Manisaspor yönetimi olarak ilk yapmamız gereken transfer yasağının kaldırılması ve doğru transfer politikası ile geleceğe daha güvenli sarılmaktır. Bu süreçte artık Manisaspor'un siyasetin üzerinde, çekişmelerden ve polemiklerden uzak, tüm Manisalıların desteği ile yeniden eski günlerine dönmesi gerekmektedir" dedi. 

Tüm camiayı destek olmaya çağıran Murat Yörük, "TFF'nin almış olduğu karar ile Manisaspor önümüzdeki sezonda da TFF 3. Lig'de mücadele edecektir. Bu kararın alınmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve TFF'ye şükranlarımızı sunarız. Manisaspor bir tarihtir, bu tarihin ve bu markanın yaşatılması için birlik olma zamanıdır. Buradan tüm Manisalılara ve Manisasporlulara sesleniyoruz. Artık hep birlikte, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Manisasporumuzu hak ettiği eski günlere biran önce getirelim. Kulübün mali yapısının düzeltilmesi, transfer yasağının kaldırılması, dağılmış olan altyapının yeniden yapılandırılması, amatör branşlarda faaliyet gösterilmesi konuları öncelikli hedefimizdir" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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