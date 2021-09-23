Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 15 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5,09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5,24 lira olacak. LPG'nin litresi İstanbul'da 5,05 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 4,95 liradan 5,10 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
Mustafa Ayaz:allahtan ki gaz bulduk
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Son1907er :Sadece tarihler değişiyor ZAM sabit. Gidiyimde '50 tl lik' Lpg alayım ;)
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