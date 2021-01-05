Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

05.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:53

Son dakika: Yarın oynanacak Angers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lille TD Christophe Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bu sezon gösterdiği performansla Lille'i sırtlayan isimlerden olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, 23 yaşındaki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"ZEKİ ÇELİK DE FORMA GİYEMEYECEK"

Angers maçı öncesi basın toplantısında konuşan Galtier, "Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in yanı sıra koronavirüse yakalanan Luiz Araujo ve Yusuf Yazıcı Angers maçında forma giyemeyecek. Son olarak Renato Sanches sakatlığını atlattı. Angers maçında oynayıp oynayamayacağı yarın sabah saatlerinde belli olacak" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü isimlerinden olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 11 gol atıp 4 de asist yaptı. Yusuf'un Lille ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
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