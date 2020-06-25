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Son dakika... Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

Son dakika... Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti
25.06.2020 01:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:16

İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında Liverpool sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool, 23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.

Manchester United'da Anthony Martial'dan "hat-trick"

İngiltere Premier Lig'deki diğer maçta, Manchester United, Sheffield United'ı 3-0 yendi.

Manchester United'ın gollerini 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız futbolcu Anthony Martial attı.

Manchester ligdeki puanını 49'a yükseltti, Sheffield United ise 44 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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